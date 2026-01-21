विश्व आर्थिक मंच पर यूरोपीय देशों ने अमेरिका को घेरा, मैक्रों बोले- दादागिरी पसंद नहीं

कार्नी का बयान कार्नी बोले- नियम आधारित व्यवस्था एक धोखा थी कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी ने ट्रंप पर सबसे तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था का युग समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा, "मैं सीधे-सीधे कहना चाहता हूं कि हम बदलाव के दौर से नहीं, बल्कि टूटने के दौर से गुजर रहे हैं। पुरानी व्यवस्था वापस नहीं आने वाली है। महाशक्तियां अब उसी आर्थिक एकीकरण को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, जिसने कभी साझा समृद्धि का वादा किया था।"

फ्रांस मैक्रों ने कहा- दादागिरी के बजाय कानून का शासन ज्यादा पसंद मैक्रों ने कहा कि यूरोपियन यूनियन को सबसे ताकतवर के आगे नहीं झुकना चाहिए और यह पागलपन है कि यूनियन को अमेरिका के खिलाफ अपने जबरदस्ती रोकने वाले हथियार का इस्तेमाल करने के बारे में सोचना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, "हमारा मानना ​​है कि हमें ज्यादा विकास और स्थिरता की जरूरत है, लेकिन हम दादागिरी करने वालों के बजाय सम्मान ज्यादा पसंद करते हैं। हम क्रूरता के बजाय कानून के शासन को ज्यादा पसंद करते हैं।"

यूरोपीय संघ बेल्जियम के प्रधानमंत्री बोले- पीछे हटे, तो इज्जत खो देंगे यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने दुनिया में हो रहे बड़े बदलावों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "यह इस मौके का फायदा उठाने और एक नया आजाद यूरोप बनाने का समय है।" बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने कहा कि यूरोपीय आयोग एक चौराहे पर है, जहां उसे यह तय करना होगा कि ट्रंप को खुश करने की कोशिश के बाद बुरी स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए।

