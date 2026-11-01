पुरस्कार लेने जा रहीं कैम्ब्रिज की वैज्ञानिक स्पेन ट्रेन हादसे के बाद लापता, 69 की मौत से मातम

कैम्ब्रिज की जानी-मानी सेल बायोलॉजिस्ट डॉ मार्टा शाहबाजी 28 अक्टूबर को स्पेन में हुए एक बड़े ट्रेन हादसे के बाद से लापता हैं। यह हादसा मैड्रिड के दक्षिण में उर्डा के पास हुआ, जब एक रेन्फे हाई-स्पीड ट्रेन एक खड़ी इरिओ ट्रेन से टकरा गई। इस दर्दनाक टक्कर में कम से कम 69 लोगों की मौत हो गई। हादसे के समय डॉ शाहबाजी एक पुरस्कार लेने जा रही थीं और अभी तक उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।