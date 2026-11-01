कैलिफोर्निया में अरबपतियों पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाने का निर्णय, जानिए क्या है कारण

इस प्रस्ताव के समर्थकों का कहना है कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च उठाने में आसानी होगी। वहीं, इसके आलोचकों का मानना है कि इससे अमीर लोग कैलिफोर्निया छोड़कर जा सकते हैं, जिससे राज्य के टैक्स राजस्व में कमी आएगी। इस मुद्दे पर बहस लगातार तेज हो रही है। प्रतिनिधि रो खन्ना ने आरोप लगाया है कि गवर्नर न्यूसम अरबपतियों का साथ दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस योजना को लेकर मजदूर संगठन (यूनियन) भी बंटे हुए हैं। टेक अरबपति सर्गेई ब्रिन भी इस प्रस्ताव को रद्द करवाने की कोशिशों में शामिल हो गए हैं। नवंबर में होने वाले बड़े फैसले से पहले मतदाताओं के बीच इस प्रस्ताव का समर्थन कम होता दिख रहा है, जिससे यह पूरा मामला और दिलचस्प हो गया है।