कैलिफोर्निया में अरबपतियों पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाने का निर्णय, जानिए क्या है कारण
कैलिफोर्निया में प्रस्ताव 40 पर विचार चल रहा है। इसके तहत, करीब 260 अरबपतियों पर 5 प्रतिशत संपत्ति टैक्स लगाने की योजना है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ज्यादा पैसा जुटाया जा सके। इस प्रस्ताव को लेकर डेमोक्रेट पार्टी में फूट पड़ गई है। कुछ लोग इसे स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक अहम कदम मान रहे हैं, तो कुछ को चिंता है कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। गवर्नर गैविन न्यूसम इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने इसे ठीक से नहीं लिखा गया बताया है और उनका कहना है कि इस तरह के बदलाव केंद्र सरकार के स्तर पर होने चाहिए।
प्रोपोजिशन के प्रस्ताव तेज हुई बहस
इस प्रस्ताव के समर्थकों का कहना है कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च उठाने में आसानी होगी। वहीं, इसके आलोचकों का मानना है कि इससे अमीर लोग कैलिफोर्निया छोड़कर जा सकते हैं, जिससे राज्य के टैक्स राजस्व में कमी आएगी। इस मुद्दे पर बहस लगातार तेज हो रही है। प्रतिनिधि रो खन्ना ने आरोप लगाया है कि गवर्नर न्यूसम अरबपतियों का साथ दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस योजना को लेकर मजदूर संगठन (यूनियन) भी बंटे हुए हैं। टेक अरबपति सर्गेई ब्रिन भी इस प्रस्ताव को रद्द करवाने की कोशिशों में शामिल हो गए हैं। नवंबर में होने वाले बड़े फैसले से पहले मतदाताओं के बीच इस प्रस्ताव का समर्थन कम होता दिख रहा है, जिससे यह पूरा मामला और दिलचस्प हो गया है।