UAE का गृह मंत्रालय अब इस भीषण टक्कर की वजह पता लगाने में जुट गया है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी तरह की अफवाहें न फैलाएं।

यह दुखद घटना साल 2026 में हुए एक और जानलेवा हादसे के कुछ ही समय बाद सामने आई है। इस वजह से इलाके में सड़क सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं।

इससे पहले 12 नवंबर को फुजैराह में शेख खलीफा बिन जायद रोड पर लगातार 2 टक्करों में 14 लोग मारे गए थे और 30 अन्य घायल हो गए थे।

