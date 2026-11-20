अमेरिका के ब्रुकलिन में इमारत ढहने का भयावह वीडियो सामने आया, 8 की गई थी जान
अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन में 1321 फ्लैटबुश एवेन्यू इमारत के अचानक ढहने का दिल दहला देने वाला मंजर एक वीडियो में कैद हो गया। यह सोशल मीडिया पर वायरल है।
यह घटना 11 नवंबर को हुई थी, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई। एमटीए बस में लगे कैमरे से यह फुटेज लिया गया था, जो लाल बत्ती पर रुकी थी।
वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे इमारत एक तरफ झुककर पास के कंस्ट्रक्शन साइट पर गिर गई। इस घटना ने शहर की इमारतों की सुरक्षा पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।
न्यूयॉर्क सिटी में रॉबर्ट फिशमैन के खुदाई काम की जांच शुरू
जांचकर्ता अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर किन कारणों से यह इमारत गिरी है। उनका ध्यान खराब इमारत की हालत और रियल एस्टेट इन्वेस्टर रॉबर्ट फिशमैन से जुड़े हालिया खुदाई के काम पर है।
इस प्रोजेक्ट को इमारत गिरने से पहले ही सुरक्षा संबंधी समस्याओं के लिए चिन्हित किया गया था। इसके जवाब में, शहर के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क सिटी में 160 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स का मुआयना करना शुरू कर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा नियमों का सही से पालन हो रहा है या नहीं।
इसका मकसद है कि ऐसी कोई और घटना दोबारा न हो।
ट्विटर पोस्ट
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