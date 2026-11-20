जांचकर्ता अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि आखिर किन कारणों से यह इमारत गिरी है। उनका ध्यान खराब इमारत की हालत और रियल एस्टेट इन्वेस्टर रॉबर्ट फिशमैन से जुड़े हालिया खुदाई के काम पर है।

इस प्रोजेक्ट को इमारत गिरने से पहले ही सुरक्षा संबंधी समस्याओं के लिए चिन्हित किया गया था। इसके जवाब में, शहर के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क सिटी में 160 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स का मुआयना करना शुरू कर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षा नियमों का सही से पालन हो रहा है या नहीं।

इसका मकसद है कि ऐसी कोई और घटना दोबारा न हो।