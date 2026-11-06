अमेरिका के बोस्टन में तेलंगाना की छात्रा अचानक लापता, पुलिस ने तेज की तलाश
तेलंगाना की रहने वाली 23 साल की छात्रा कोया श्रीजा रेड्डी अमेरिका के बोस्टन लापता हो गई हैं। उनकी तलाश के लिए पुलिस अभियान चला रही है।
छात्रा यूमास बोस्टन में पढ़ाई कर रही हैं। वह 2 नवंबर को एक दोस्त की जन्मदिन पार्टी के बाद अपने डोरचेस्टर स्थित घर से निकलने के बाद से लापता हैं।
बोस्टन पुलिस ने 4 नवंबर को इस मामले में अलर्ट जारी किया था। पुलिस अब कार्सन बीच और हार्बर पॉइंट इलाकों में उनकी तलाश पर खास ध्यान दे रही है।
पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास श्रीजा के बारे में कोई भी जानकारी है, तो वे तुरंत पुलिस को बताएं।
भारत में रेड्डी के माता-पिता मदद की गुहार लगा रहे हैं
श्रीजा रेड्डी करीब एक साल पहले अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई के लिए अमेरिका गई थीं। वहां वह अन्य तेलुगू छात्रों के साथ रहती थीं।
भारत में उनके माता-पिता श्रीजा के लापता होने के बाद से बहुत चिंतित हैं और लगातार उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
उन्होंने समुदाय से मदद की गुहार लगाई है और हर कोई उनकी सुरक्षित घर वापसी की उम्मीद कर रहा है। मामले में राज्य सरकार से भी मदद मांगी गई है।