अमेरिका में H-1B वीजा धोखाधड़ी पर अब लगेगा 2.50 लाख डॉलर का जुर्माना और 10 साल का प्रतिबंध

अमेरिका H-1B वीजा में धोखाधड़ी रोकने के लिए बड़ा कदम उठा रहा है। उसने हाल में H-1B वीजा क्रैकडाउन एक्ट नाम का एक नया बिल अमेरिकी संसद के निचले सदन (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में पेश किया है।

अगर यह बिल पास होकर कानून बन जाता है, तो H-1B वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर पहले से कई गुना ज्यादा जुर्माना लगेगा।

यह जुर्माना 35,000 डॉलर से बढ़कर 2.50 लाख डॉलर तक पहुंच जाएगा। साथ ही, ऐसी कंपनियों पर कम से कम 3 साल की बजाय कम से कम 10 साल तक का प्रतिबंध भी लगाया जा सकेगा।

फिलहाल, अमेरिकी सांसद अभी इस बिल की समीक्षा कर रहे हैं।