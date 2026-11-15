बाइडन की किताब में खुलासा- नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए गाजा में अमेरिका की सलाह ठुकराई

अपनी आने वाली किताब 'प्रॉमिस मी, अमेरिका' में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद गाजा संघर्ष को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाते हुए उनकी खुलकर आलोचना की है।

बाइडन का आरोप है कि नेतन्याहू ने नागरिकों की मौतें कम करने के अमेरिका के आग्रह को अनदेखा किया। उनका यह भी कहना है कि नेतन्याहू को इजराइल के भविष्य से कहीं ज्यादा अपनी कुर्सी की परवाह है। बाइडन अपनी किताब में लिखते हैं कि नेतन्याहू ने 'ऐसे वादे किए, जिन्हें पूरा करने की न तो उनके पास ताकत थी और न ही इरादा।'