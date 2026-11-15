बाइडन की किताब में खुलासा- नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए गाजा में अमेरिका की सलाह ठुकराई
अपनी आने वाली किताब 'प्रॉमिस मी, अमेरिका' में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद गाजा संघर्ष को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाते हुए उनकी खुलकर आलोचना की है।
बाइडन का आरोप है कि नेतन्याहू ने नागरिकों की मौतें कम करने के अमेरिका के आग्रह को अनदेखा किया। उनका यह भी कहना है कि नेतन्याहू को इजराइल के भविष्य से कहीं ज्यादा अपनी कुर्सी की परवाह है। बाइडन अपनी किताब में लिखते हैं कि नेतन्याहू ने 'ऐसे वादे किए, जिन्हें पूरा करने की न तो उनके पास ताकत थी और न ही इरादा।'
नेतन्याहू की अन्य अमेरिकी शख्सियतों ने भी की आलोचना
बाइडन ही अकेले नहीं हैं जो नेतन्याहू से नाराज हैं। अमेरिका के अन्य पूर्व अधिकारियों ने भी ऐसी ही निराशा जताई है।
ब्रेट मैकगर्क ने अपनी किताब 'ब्रिंक' में अप्रैल 2024 में इजरायल के हमले में सहायताकर्मियों के मारे जाने के बाद नेतन्याहू के साथ हुए तनावपूर्ण पलों का जिक्र किया है।
कमला हैरिस भी अपनी किताब में लिखती हैं कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को ज्यादा पसंद करते थे। उन्हें लगता था कि ट्रंप गाजा में ज्यादा सख्त रवैये का समर्थन करेंगे।