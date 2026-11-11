इजरायल में सरकार का पेंच: नेतन्याहू ने आतंक समर्थक बोल अरब दलों को नकारा, अब क्या होगा सत्ता का गणित?
इजरायल में हाल ही में हुए चुनावों में कोई स्पष्ट विजेता नहीं मिल पाया। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अरब-बहुल पार्टियों राम और जॉइंट लिस्ट के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इन पार्टियों को 'आतंकवाद समर्थक' बताया है। उनकी लिकुड पार्टी को 53 सीटें मिली हैं, जबकि इजरायल की संसद में बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत होती है।
आइजनकोट के गठबंधन को 67 सीटों का समर्थन
नेतन्याहू के इस रुख से साफ पता चलता है कि इजराइली राजनीति इस वक्त कितनी बंटी हुई है। एक तरफ नेतन्याहू समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंद्वी गादी आइजनकोट के याशर गठबंधन को पहले ही कुल 67 सीटों वाली पार्टियों का साथ मिल चुका है। किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, इसलिए सभी पार्टी नेता अभी भी गठबंधन बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उनकी उम्मीद है कि वे बढ़ती राजनीतिक खींचतान के बीच एक स्थिर सरकार बना सकें।