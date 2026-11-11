इजरायल में सरकार का पेंच: नेतन्याहू ने आतंक समर्थक बोल अरब दलों को नकारा, अब क्या होगा सत्ता का गणित?

नेतन्याहू के इस रुख से साफ पता चलता है कि इजराइली राजनीति इस वक्त कितनी बंटी हुई है। एक तरफ नेतन्याहू समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंद्वी गादी आइजनकोट के याशर गठबंधन को पहले ही कुल 67 सीटों वाली पार्टियों का साथ मिल चुका है। किसी भी पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है, इसलिए सभी पार्टी नेता अभी भी गठबंधन बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। उनकी उम्मीद है कि वे बढ़ती राजनीतिक खींचतान के बीच एक स्थिर सरकार बना सकें।