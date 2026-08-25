व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले जयशंकर-लावरोव ने यूक्रेन-अफगानिस्तान पर तैयार की योजना

दोनों नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करने और संयुक्त राष्ट्र, G-20 और BRICS जैसे बड़े मंचों पर सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई। जयशंकर ने बातचीत को व्यापक बताया और कहा कि इसमें व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु परियोजनाओं को बढ़ाने के प्रयासों पर खास जोर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद यह देखना था कि बदलती दुनिया के बावजूद भारत और रूस अपनी साझेदारी को कैसे मजबूत बनाए रख सकते हैं।