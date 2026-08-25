व्लादिमीर पुतिन के दौरे से पहले जयशंकर-लावरोव ने यूक्रेन-अफगानिस्तान पर तैयार की योजना
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रूस के सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत पूरी की है। इस दौरान यूक्रेन और अफगानिस्तान से लेकर दोनों देश एक-दूसरे के साथ मिलकर कैसे और बेहतर काम कर सकते हैं, जैसे सभी अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 12-13 सितंबर को BRICS शिखर सम्मेलन के लिए जल्द ही भारत आने वाले हैं।
भारत और रूस ने बहुपक्षीय सहयोग दोहराया
दोनों नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों पर मिलकर काम करने और संयुक्त राष्ट्र, G-20 और BRICS जैसे बड़े मंचों पर सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई। जयशंकर ने बातचीत को व्यापक बताया और कहा कि इसमें व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु परियोजनाओं को बढ़ाने के प्रयासों पर खास जोर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद यह देखना था कि बदलती दुनिया के बावजूद भारत और रूस अपनी साझेदारी को कैसे मजबूत बनाए रख सकते हैं।