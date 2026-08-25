अमेरिका रद्द कर सकता है 2 लाख व्यावसायिक और पर्यटन वीजा

अमेरिका रद्द कर सकता है 2 लाख व्यावसायिक और पर्यटन वीजा, क्या है कारण?

लेखन गजेंद्र 11:16 am Aug 25, 202611:16 am

क्या है खबर?

अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक निरस्तीकरण अभियान चलाने जा रहा है। एसोसिएटेड प्रेस ने विदेश विभाग के दस्तावेजों के हवाले से बताया कि ट्रंप प्रशासन लगभग 2 लाख विदेशियों के व्यापार और पर्यटन वीजा रद्द करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिकी इतिहास में वीजा रद्द करने की सबसे बड़ी सामूहिक कार्रवाई होगी, जिसे कानूनी चुनौती भी मिल सकती है।