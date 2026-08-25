अमेरिका रद्द कर सकता है 2 लाख व्यावसायिक और पर्यटन वीजा, क्या है कारण?
क्या है खबर?
अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक निरस्तीकरण अभियान चलाने जा रहा है। एसोसिएटेड प्रेस ने विदेश विभाग के दस्तावेजों के हवाले से बताया कि ट्रंप प्रशासन लगभग 2 लाख विदेशियों के व्यापार और पर्यटन वीजा रद्द करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिकी इतिहास में वीजा रद्द करने की सबसे बड़ी सामूहिक कार्रवाई होगी, जिसे कानूनी चुनौती भी मिल सकती है।
योजना
किन लोगों पर होगी कार्रवाई?
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने कहा कि उनका विभाग गृह सुरक्षा विभाग (DHS) के साथ समन्वय कर उन विदेशियों के गैर-आप्रवासी वीजा की पहचान कर रहा है, जो अल्पकालिक आगंतुक होने का दावा करके अमेरिका आए, लेकिन बाद में यहां स्थायी रूप से रहने के लिए आवेदन कर रहे हैं।
पिगोट ने यह नहीं बताया कि कितने वीजा रद्द होंगे, लेकिन कहा कि प्रक्रिया जारी रहेगी, इसलिए रद्द किए जाने वाले वीजा की संख्या बदलती रहेगी।
शरण
2016 से 2026 के बीच शरण मांगने वालों पर हो सकती है कार्रवाई
रिपोर्ट के मुताबिक, अगर इस योजना को चुनौती नहीं दी जाती तो विदेश विभाग आने वाले हफ्तों में 2016 से 2026 के बीच शरण मांगने वाले लोगों को जारी B1 और B2 वीजा रद्द कर सकती है।
अधिकारियों का कहना है कि इन निरस्तीकरणों से तत्काल निर्वासन होना जरूरी नहीं है।
शरण के लंबित मामलों वाले अधिकांश लोगों को पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा, लेकिन वे व्यावसायिक या पर्यटन यात्री का दर्जा खो देंगे।
वीजा
क्या है B1और B2 वीजा?
अमेरिका में B1 वीजा आमतौर पर व्यावसायिक यात्रा के लिए जारी किया जाता है, जबकि B2 वीजा पर्यटन, पारिवारिक यात्राओं और चिकित्सा उपचार के लिए जारी किया जाता है।
अमेरिका B1 और B2 वीजा के लिए वर्तमान आवेदकों से यह पुष्टि करने को कहता है कि वे अमेरिका में शरण के लिए आवेदन नहीं करेंगे और उनका इरादा अपने गृह देशों में लौटने का है।
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे कितने वीजा धारकों ने शरण मांगी है।
शरण
अब तक 1.75 लाख वीजा रद्द कर चुका है ट्रंप प्रशासन
ट्रंप प्रशासन ने जन्मजात नागरिकता को लेकर भी शिंकजा कसने की कोशिश की।
उनका मानना है कि विदेशी गर्भवती महिलाएं बच्चे को अमेरिका की जन्मजात नागरिकता दिलाने के लिए अंतिम समय में अमेरिका की यात्रा करती हैं।
ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता समाप्त करने के कई प्रयास किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके इन प्रयासों को खारिज कर दिया है।
ट्रंप ने सत्ता में लौटने के बाद अपराधियों समेत अमेरिकी नीतियों की आलोचना करने वाले 1.75 लाख वीजा रद्द किए हैं।