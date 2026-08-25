माइकल वॉन ने की नाइटक्लब विवाद में ब्रायडन कार्स को सख्त सजा देने की मांग

इस विवाद के बाद क्रिकेट नियामक ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कार्स को पाकिस्तान के खिलाफ लॉर्ड्स में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच की टीम से बाहर कर दिया गया है।

दूसरे टेस्ट के लिए टीम में ब्रायडन कार्स की जगह सोनी बेकर को शामिल किया गया है।

डर्बीशायर पुलिस ने बताया कि शनिवार रात अत्यधिक शराब पीने और उपद्रव मचाने के संदेह में एक खिलाड़ी को गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में छोड़ दिया गया।