टेस्ट क्रिकेट: श्रीलंका में नंबर-7 या उससे निचले क्रम पर सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले विदेशी बल्लेबाज

1987 में कोलंबो क्रिकेट क्लब ग्राउंड में हुए मैच में श्रीलंका ने अपनी पहली पारी 397/9 के स्कोर पर घोषित की थी।

मेजबान टीम से ब्रेंडन कुरुप्पु ने दोहरा शतक (201) लगाया था।

जवाब में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में जब 406/5 का स्कोर बनाया, तब मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ था।

नंबर-7 पर खेलते हुए रिचर्ड हेडली ने 14 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत नाबाद 151 रन बनाए थे। यह उनके टेस्ट करियर का सर्वोच्च स्कोर है।