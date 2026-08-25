पाकिस्तान के पेशावर स्थित एक विश्वविद्यालय में छात्र प्रदर्शन के दौरान सेना अधिकारी ने चलाई गोली

पाकिस्तान: पेशावर के विश्वविद्यालय में छात्र प्रदर्शन के दौरान सेना अधिकारी ने चलाई गोली

लेखन भारत शर्मा 11:01 am Aug 25, 202611:01 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान के पेशावर में स्थित सरहद विश्वविद्यालय से एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय परिसर में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पाकिस्तानी सेना के एक अधिकारी (कर्नल) ने न सिर्फ लाठियां बरसाईं, बल्कि उन पर पिस्तौल तानकर हवा में गोलियां भी चला दीं। इस घटना के बाद से पूरे देश में बवाल मच गया है और सोशल मीडिया पर इसके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं।