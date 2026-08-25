सलमान खान की दरियादिली, अपने बॉडी डबल परवेज काजी के इलाज का उठाएंगे पूरा खर्च

अपने बॉडी डबल की तबीयत के बारे में पता चलते ही सलमान ने उनकी मदद को हाथ बढ़ाया।

पीयूष के अनुसार, सलमान हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे और व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया कि परवेज की चिकित्सा संबंधी सभी चीजों का ध्यान रखा जाए।

उन्होंने कहा, "सलमान साहब, परवेज साहब को छोटे भाई की तरह मानते हैं और उन्होंने तुरंत मदद की।"

काम के मोर्चे पर, सलमान इन दिनों आगामी फिल्म 'द मॉन्स्टर' में व्यस्त चल रहे हैं।