सलमान खान की दरियादिली, अपने बॉडी डबल परवेज काजी के इलाज का उठाएंगे पूरा खर्च
क्या है खबर?
सलमान खान को बॉलीवुड में अभिनय के साथ-साथ अपनी दरियादिली के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में, अभिनेता ने अपने लंबे समय से बॉडी डबल रहे परवेज काजी की आर्थिक मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। दरअसल, कुछ दिन पहले परवेज की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें एक छोटी सी हार्ट सर्जरी करानी पड़ी। अब सलमान ने उनके इलाज और रिकवरी के दौरान उचित चिकित्सा देखभाल व सहायत की जिम्मेदारी उठाई है।
तबीयत
इसी महीने परवेज की बिगड़ी थी तबीयत
इंडिया टुडे के मुताबिक, 6 अगस्त को परवेज की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। शुरुआती खबरों में कहा गया कि उन्हें शूटिंग के दौरान दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन उनके मैनेजर पीयूष ने बाद में स्पष्ट किया कि घटना शूटिंग के दौरान नहीं हुई थी।
मैनेजर ने बताया कि परवेज डॉक्टर के पास गए थे और जांच के दौरान उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
उन्होंने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी छोटी-सी हृदय सर्जरी की थी।
मदद
परवेज की मदद के लिए आगे आए सलमान
अपने बॉडी डबल की तबीयत के बारे में पता चलते ही सलमान ने उनकी मदद को हाथ बढ़ाया।
पीयूष के अनुसार, सलमान हर कदम पर उनके साथ खड़े रहे और व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया कि परवेज की चिकित्सा संबंधी सभी चीजों का ध्यान रखा जाए।
उन्होंने कहा, "सलमान साहब, परवेज साहब को छोटे भाई की तरह मानते हैं और उन्होंने तुरंत मदद की।"
काम के मोर्चे पर, सलमान इन दिनों आगामी फिल्म 'द मॉन्स्टर' में व्यस्त चल रहे हैं।