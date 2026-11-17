प्रदर्शनकारी ईरान युद्ध के कारण बढ़ती महंगाई से नाराज हैं। इसके अलावा, अमेरिका के नेतृत्व वाली 'पैक्स सिलिका' पहल को लेकर भी गुस्सा है। यह मनीला से करीब 120 किलोमीटर दूर तारलाक के न्यू क्लार्क सिटी में बनाया जाने वाला एक टेक्नोलॉजी हब है।

आलोचकों का मानना है कि यह स्थानीय समुदायों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। विरोध प्रदर्शनों के नेता रेनाटो रेयेस ने राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर की प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई की आलोचना की है।

वहीं, एमनेस्टी फिलीपींस ने गिरफ्तारियों की समीक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि इस समय शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार बेहद जरूरी है।