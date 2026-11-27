भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जाने की तैयारी
बांग्लादेश की सरकार अब वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से प्रत्यर्पित कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रही है।
यह कदम तब उठाया जा रहा है जब 2024 से भारत में रह रहीं हसीना ने 16 दिसंबर, यानी विजय दिवस के दिन, अपने देश लौटने का ऐलान किया है।
बांग्लादेश के संसद अध्यक्ष हाफिज उद्दीन अहमद ने इस्लामाबाद में बात करते हुए कहा, "अगर भारत हमारी बात नहीं मानता, तो हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएंगे।"
शेख हसीना को करना पड़ सकता है मौत की सजा का सामना
2024 के जुलाई विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए हसीना को बांग्लादेश में मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है।
उनकी वापसी की योजना मौजूदा सरकार को रास नहीं आ रही है। विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने तो उन्हें 'आतंकवादी' तक कह दिया है। इन सभी बातों से बांग्लादेश और भारत के बीच पुराने तनाव फिर से बढ़ सकते हैं।