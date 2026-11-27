बांग्लादेश की सरकार अब वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से प्रत्यर्पित कराने के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का दरवाजा खटखटाने पर विचार कर रही है।

यह कदम तब उठाया जा रहा है जब 2024 से भारत में रह रहीं हसीना ने 16 दिसंबर, यानी विजय दिवस के दिन, अपने देश लौटने का ऐलान किया है।

बांग्लादेश के संसद अध्यक्ष हाफिज उद्दीन अहमद ने इस्लामाबाद में बात करते हुए कहा, "अगर भारत हमारी बात नहीं मानता, तो हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएंगे।"