बांग्लादेश ने भारत से हिलसा मछली के आयात पर रोक लगाई

गुजरात में भारी मात्रा में इलिश पकड़े जाने और स्थानीय मांग कम रहने की वजह से महज दो महीने में ही भारत ने बांग्लादेश को 580 मीट्रिक टन से ज्यादा इलिश मछलियां भेज दीं। दरअसल, इससे पहले भी बांग्लादेश और इलिश निर्यात के बीच यह रिश्ता उतार-चढ़ाव भरा रहा है।

2012 में इस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी, जबकि 2019 से त्योहारों के सीजन में सीमित मात्रा में ही निर्यात की इजाजत मिलती थी। फिलहाल इस नए प्रतिबंध के आने पर, आने वाले त्योहारों में इलिश मिलना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है।