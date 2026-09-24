बांग्लादेश ने भारत से हिलसा मछली के आयात पर रोक लगाई
बांग्लादेश ने हाल ही में भारत और म्यांमार से इलिश मछली लाने पर रोक लगा दी है। इस कदम के तहत 103 आयातकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहार से ठीक पहले पश्चिम बंगाल के व्यापारियों के मन में चिंता बढ़ गई है।
इलिश इस उत्सव का खास व्यंजन है, इसलिए इसकी आपूर्ति में कमी आने से कई लोगों को निराशा हो सकती है।
भारत ने बांग्लादेश को 580 मीट्रिक टन इलिश भेजी
गुजरात में भारी मात्रा में इलिश पकड़े जाने और स्थानीय मांग कम रहने की वजह से महज दो महीने में ही भारत ने बांग्लादेश को 580 मीट्रिक टन से ज्यादा इलिश मछलियां भेज दीं। दरअसल, इससे पहले भी बांग्लादेश और इलिश निर्यात के बीच यह रिश्ता उतार-चढ़ाव भरा रहा है।
2012 में इस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी, जबकि 2019 से त्योहारों के सीजन में सीमित मात्रा में ही निर्यात की इजाजत मिलती थी। फिलहाल इस नए प्रतिबंध के आने पर, आने वाले त्योहारों में इलिश मिलना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है।