नेपाली प्रधानमंत्री ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालय में भारत-चीन के साथ मिलकर काम करने का सुझाव दिया

शाह चाहते हैं कि तीनों देश (नेपाल, चीन और भारत) खतरनाक ग्लेशियर झीलों की निगरानी के लिए सैटेलाइट डेटा और तकनीकी जानकारी साझा करें।

उन्होंने बेहतर अर्ली-वार्निंग सिस्टम और सीमा पार संयुक्त आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली बनाने पर भी जोर दिया है।

इस साल की बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई में नेपाल को 4.77 अरब डॉलर का खर्च आने का अनुमान है, जो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था का लगभग 10 प्रतिशत है। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे में मिलकर काम करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।