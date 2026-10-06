ऑस्ट्रेलिया की विपक्षी पार्टी का ऐलान, इतिहास में सबसे बड़ी इमिग्रेशन कटौती करेगी

गठबंधन की योजना के तहत स्किल्ड वर्कर (कुशल श्रमिक) वीजा की संख्या में एक लाख का इजाफा किया जाएगा, लेकिन मानवीय आधार पर दिए जाने वाले वीजा को आधा करके 10,000 कर दिया जाएगा और अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या 2.40 लाख तक सीमित रखी जाएगी।

वे अस्थायी ग्रेजुएट वीजा प्रोग्राम को भी खत्म करना चाहते हैं।

विपक्षी नेता एंगस टेलर ने कहा है कि इस योजना का मकसद "राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना" और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ रहे दबाव को कम करना है।

उन्होंने बताया कि यह कटौती पिछले महीने केंद्र-वाम लेबर सरकार द्वारा प्रस्तावित कटौतियों से भी कहीं ज्यादा है।