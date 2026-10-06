ऑस्ट्रेलिया की विपक्षी पार्टी का ऐलान, इतिहास में सबसे बड़ी इमिग्रेशन कटौती करेगी
ऑस्ट्रेलिया के मुख्य विपक्षी दल ने अभी हाल ही में आव्रजन (इमिग्रेशन) में कटौती करने की एक बड़ी योजना पेश की है। यह अब तक की सबसे बड़ी कटौती है, जिसका प्रस्ताव किया गया है।
उनकी योजना है कि 4 साल में 6.5 लाख अस्थायी वीजा कम कर दिए जाएं। साथ ही, अगले 2 सालों के लिए सालाना नेट विदेशी प्रवासियों की संख्या घटाकर एक लाख कर दी जाए।
यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि देश में रहने का खर्च बहुत बढ़ गया है और घरों की कमी भी है।
गठबंधन ने एक लाख स्किल्ड वीजा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा
गठबंधन की योजना के तहत स्किल्ड वर्कर (कुशल श्रमिक) वीजा की संख्या में एक लाख का इजाफा किया जाएगा, लेकिन मानवीय आधार पर दिए जाने वाले वीजा को आधा करके 10,000 कर दिया जाएगा और अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या 2.40 लाख तक सीमित रखी जाएगी।
वे अस्थायी ग्रेजुएट वीजा प्रोग्राम को भी खत्म करना चाहते हैं।
विपक्षी नेता एंगस टेलर ने कहा है कि इस योजना का मकसद "राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना" और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ रहे दबाव को कम करना है।
उन्होंने बताया कि यह कटौती पिछले महीने केंद्र-वाम लेबर सरकार द्वारा प्रस्तावित कटौतियों से भी कहीं ज्यादा है।