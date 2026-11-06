अफ्रीका के सबसे पुराने विरुंगा राष्ट्रीय पार्क में एंथ्रेक्स का प्रकोप, 30 दरियाई घोड़ों की जान गई
अफ्रीका महाद्वीप के सबसे पुराने और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, विरुंगा राष्ट्रीय पार्क में एंथ्रेक्स का एक गंभीर प्रकोप फैल गया है, जिससे सितंबर से अब तक इस बीमारी से कम से कम 30 दरियाई घोड़ों की मौत हो चुकी है।
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) के उत्तर-पूर्वी भाग में अल्बर्टाइन रिफ्ट घाटी में स्थित पार्क में इस बीमारी के शुरुआती संकेत सितंबर में ही मिल गए थे, जब कुछ अजीबोगरीब तरीके से मरे हुए दरियाई घोड़ों के शव देखे गए।
इन शवों की जांच हुई, जिसमें एंथ्रेक्स की पुष्टि हुई है। पार्क अधिकारी आस-पास रहने वाले लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि वे मरे हुए जानवरों से दूर रहें, ताकि वे खुद इस बीमारी की चपेट में न आएं।
विरुंगा के रेंजर शवों का प्रबंधन कर रहे, स्थानीय लोगों को चेतावनी जारी
पार्क की टीमें प्रभावित इलाकों की लगातार निगरानी कर रही हैं और शवों का उचित प्रबंधन कर रही हैं, ताकि वन्यजीव और स्थानीय समुदाय दोनों सुरक्षित रहें।
स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी मृत जानवर को न तो छुएं और न ही खाएं। साथ ही, ऐसी किसी भी संदिग्ध चीज़ के बारे में तुरंत पार्क अधिकारियों को जानकारी दें।
विरुंगा के लिए एंथ्रेक्स का यह पहला प्रकोप नहीं है। यहां पिछले साल भी यह प्रकोप फैला था। यही वजह है कि पार्क के रेंजर और स्थानीय प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं। वे इस क्षेत्र में चल रहे शिकार और अस्थिरता जैसी चुनौतियों से भी निपट रहे हैं।