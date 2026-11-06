अफ्रीका के सबसे पुराने विरुंगा राष्ट्रीय पार्क में एंथ्रेक्स का प्रकोप, 30 दरियाई घोड़ों की जान गई

अफ्रीका महाद्वीप के सबसे पुराने और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, विरुंगा राष्ट्रीय पार्क में एंथ्रेक्स का एक गंभीर प्रकोप फैल गया है, जिससे सितंबर से अब तक इस बीमारी से कम से कम 30 दरियाई घोड़ों की मौत हो चुकी है।

कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) के उत्तर-पूर्वी भाग में अल्बर्टाइन रिफ्ट घाटी में स्थित पार्क में इस बीमारी के शुरुआती संकेत सितंबर में ही मिल गए थे, जब कुछ अजीबोगरीब तरीके से मरे हुए दरियाई घोड़ों के शव देखे गए।

इन शवों की जांच हुई, जिसमें एंथ्रेक्स की पुष्टि हुई है। पार्क अधिकारी आस-पास रहने वाले लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि वे मरे हुए जानवरों से दूर रहें, ताकि वे खुद इस बीमारी की चपेट में न आएं।