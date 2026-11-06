अमेरिकी चुनाव से हिले बाजार, KOSPI समेत एशिया के शेयर धड़ाम

वॉल स्ट्रीट पर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। वहां नैस्डैक 5.5 प्रतिशत नीचे चला गया, और सेमीकंडक्टर कंपनियों के स्टॉक्स तो 12.2 प्रतिशत तक गिर गए।

बाजार में यह उथल-पुथल इस डर से मची है कि अगर नई राजनीतिक लीडरशिप आती है, तो शायद टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए नियम सख्त हो सकते हैं।

साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर खर्च भी कम किया जा सकता है। यह खबर खासकर सैमसंग (सैमसंग), टीएसएमसी (टीएसएमसी) और एसके हाइनिक्स (एसके हाइनिक्स) जैसी एशियाई चिप बनाने वाली कंपनियों के लिए अच्छी नहीं है।

ये कंपनियां अमेरिकी ग्राहकों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं और अब उनके सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि भविष्य में उनकी प्रोडक्ट्स की मांग कैसी रहेगी।