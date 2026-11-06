अमेरिकी चुनाव से हिले बाजार, KOSPI समेत एशिया के शेयर धड़ाम
अमेरिकी राजनीति में बड़े बदलावों का असर एशिया के शेयर बाजारों पर दिख रहा है। अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नतीजों के बाद, दक्षिण कोरिया का KOSPI इंडेक्स 8 प्रतिशत से ज़्यादा गिर गया।
इस भारी गिरावट के चलते थोड़ी देर के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। जापान का निक्केई और ताइवान का बेंचमार्क इंडेक्स भी इससे अछूता नहीं रहा।
निक्केई में 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि ताइवान का बेंचमार्क इंडेक्स 8 प्रतिशत से ज़्यादा लुढ़क गया। वॉल स्ट्रीट में खराब दिन के बाद निवेशकों ने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये गिरावट आई।
नैस्डैक 5.5 प्रतिशत नीचे, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स 12.2 प्रतिशत गिरे
वॉल स्ट्रीट पर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। वहां नैस्डैक 5.5 प्रतिशत नीचे चला गया, और सेमीकंडक्टर कंपनियों के स्टॉक्स तो 12.2 प्रतिशत तक गिर गए।
बाजार में यह उथल-पुथल इस डर से मची है कि अगर नई राजनीतिक लीडरशिप आती है, तो शायद टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए नियम सख्त हो सकते हैं।
साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर खर्च भी कम किया जा सकता है। यह खबर खासकर सैमसंग (सैमसंग), टीएसएमसी (टीएसएमसी) और एसके हाइनिक्स (एसके हाइनिक्स) जैसी एशियाई चिप बनाने वाली कंपनियों के लिए अच्छी नहीं है।
ये कंपनियां अमेरिकी ग्राहकों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती हैं और अब उनके सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि भविष्य में उनकी प्रोडक्ट्स की मांग कैसी रहेगी।