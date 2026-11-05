ट्रंप ने इजरायल को दी जाने वाली 4 अरब डॉलर की सैन्य मदद खत्म करने का ऐलान किया

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह इजरायल को हर साल दी जाने वाली 4 अरब डॉलर की सैन्य मदद को खत्म कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक समझौते के बाद, इस साल के आखिर तक इजरायल को अपनी सालाना मदद देना बंद कर देगा।

यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब मिशिगन के डेमोक्रेट अब्दुल अल-सईद ने इतिहास रच दिया। उन्होंने रिपब्लिकन माइक रोजर्स को हराकर अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर बनने का सम्मान पाया है।