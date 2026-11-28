UKMTO ने आसपास से गुजरने वाले जहाजों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है और कहा है कि अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। यह अपहरण इस इलाके में बढ़ती समुद्री डकैती और सुरक्षा खतरों की एक कड़ी है। खासकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास इन व्यस्त समुद्री मार्गों पर वैश्विक व्यापार के लिए खतरा अब और बढ़ गया है।