यमन के पास समुद्री डाकुओं ने मालवाहक जहाज पर किया कब्जा, UKMTO ने दी चेतावनी
लेखन भारत शर्मा
यूनाइटेड किंगडम (UK) समुद्री व्यापार संचालन (UKMTO) के मुताबिक, शनिवार तड़के यमन के दक्षिणी तट के पास एक मालवाहक जहाज को सशस्त्र हमलावरों ने कब्जे में ले लिया। जहाज के कप्तान ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अनधिकृत लोग अब जहाज का नियंत्रण कर रहे हैं। यह घटना बल्हाफ से करीब 64 नॉटिकल मील दक्षिण-पश्चिम में हुई।
बढ़ती समुद्री डकैती के चलते UKMTO ने जहाजों को सतर्क रहने की चेतावनी दी
UKMTO ने आसपास से गुजरने वाले जहाजों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी है और कहा है कि अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। यह अपहरण इस इलाके में बढ़ती समुद्री डकैती और सुरक्षा खतरों की एक कड़ी है। खासकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास इन व्यस्त समुद्री मार्गों पर वैश्विक व्यापार के लिए खतरा अब और बढ़ गया है।