जिनपिंग ने ट्रंप से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच बातचीत से रिश्ते बेहतर होंगे और उनमें स्थिरता आएगी।

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए।

इस दौरान जिनपिंग ने सितंबर की अपनी अमेरिका यात्रा का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने ट्रंप का हवाई अड्डे पर खुद स्वागत कर अमेरिका का परंपरा को आगे बढ़ाया है।