अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे, जिनपिंग ने हवाई अड्डे पर अगवानी की
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप APEC शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन के शेनझेन शहर पहुंच गए हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। ये पहली बार है, जब जिनपिंग प्रोटोकॉल तोड़कर किसी विदेशी नेता की अगवानी के लिए हवाई अड्डे पहुंचे हैं। इस दौरान ट्रंप के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाई गई। हवाई अड्डे के बाहर हजारों चीनी नागरिक भी मौजूद रहे।
बैठक
कल ट्रंप की जिनपिंग और पुतिन के साथ बैठक
ट्रंप कल यानी 19 नवंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें ईरान युद्ध और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
इसके अलावा वे जिनपिंग के साथ अलग से द्विपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लेंगे।
दोनों नेताओं के बीच व्यापार, टैरिफ, दुर्लभ खनिजों की खरीद और प्रतिबंध और चीन की ओर से अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है।
मुद्दे
तीनों नेताओं की बैठक में किन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा?
सबसे बड़ा मुद्दा व्यापार होगा। खासतौर पर ट्रंप के टैरिफ को देखते हुए, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दिया है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) दूसरा बड़ा मुद्दा होगा। चीन-अमेरिका इस क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। एनवीडिया जासूसी कांड ने इस मुद्दे को और गरमा दिया है।
ट्रंप ने कहा कि बैठक में डीन्यूक्लियराइजेशन पर बात होगी।
उन्होंने यह भी बताया कि वे पुतिन और जिनपिंग के साथ ईरान युद्ध पर चर्चा करेंगे।
बयान
जिनपिंग बोले- उम्मीद है बातचीत से रिश्ते बेहतर होंगे
जिनपिंग ने ट्रंप से कहा कि उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच बातचीत से रिश्ते बेहतर होंगे और उनमें स्थिरता आएगी।
चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए।
इस दौरान जिनपिंग ने सितंबर की अपनी अमेरिका यात्रा का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने ट्रंप का हवाई अड्डे पर खुद स्वागत कर अमेरिका का परंपरा को आगे बढ़ाया है।
पुतिन बैठक
जिनपिंग और पुतिन के बीच भी बैठक हुई
आज पुतिन और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें जिनपिंग ने चीन और रूस के बीच करीबी सरकारी और सैन्य रिश्तों का हवाला देते हुए कहा कि इससे भूराजनीतिक उथल-पुथल के बीच दुनिया में ज्यादा स्थिरता आई है।
वहीं, पुतिन ने जिनपिंग के साथ बैठक को 'प्रोडक्टिव' बताया और कहा कि उन्होंने मुख्य रूप से विज्ञान और शिक्षा में द्विपक्षीय संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया।
वहीं, पुतिन कई बार अनौपचारिक बैठकें ट्रंप के साथ भी कर सकते हैं।