इस साल चीन के शेनझेन में हुए APEC शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं का एक अनोखे अंदाज में स्वागत किया गया। हर नेता के लिए उनकी पसंद का एक खास गाना बजाया गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत 'अमेरिका द ब्यूटीफुल' गाने से हुआ। उनके लिए उनके एक और पसंदीदा गाने 'वाईएमसीए' पर डांस ट्रूप ने भी परफॉर्म किया।

इस दौरान पीछे ट्रंप की तस्वीरों वाला एक बैकड्रॉप भी लगा था, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब आए तो उनके लिए 'चाइकोवस्की' का 'रूसी डांस' बजाया गया।

मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने अंदर आते ही 'सिएलिटो लिंडो' गाना सुना।

ये गानों का चुनाव यूं ही नहीं किया गया था। इन्हें बहुत सोच-समझकर चुना गया था। ये गाने हर नेता की पृष्ठभूमि और उनके देशों के बीच के मौजूदा रिश्तों को भी दिखाते थे।