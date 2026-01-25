बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नहीं थम रही हिंसा, एक और युवक की हत्या

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब नरसिंगदी जिले में एक 23 वर्षीय हिंदू युवक चंचल भौमिक की गैरेज के अंदर जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावर ने दुकान का शटर बंद किया और फिर पेट्रोल डालकर इमारत में आग लगा दी। चश्मदीदों ने बताया कि जब तक चंचल मर नहीं गया, तब तक हमलावर गैरेज के बाहर ही रहा फिर मौके से फरार हो गया।

घटना कब और कैसे हुई घटना? यह घटना नरसिंगदी पुलिस लाइंस से सटे मस्जिद बाजार क्षेत्र के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शुक्रवार देर रात चंचल गैरेज में सो रहा था, तभी हमलावर ने शटर पर बाहर से पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे लपटें तेजी से अंदर फैल गईं। सूचना मिलते ही स्थानीय निवासियों ने दमकल सेवा को सूचित किया। एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बाद में गैरेज से चंचल का जला हुआ शव बरामद हुआ।

युवक परिवार में इकलौता कमाने वाला था चंचल पीड़ित चंचल मूल रूप से कुमिला जिले के लक्ष्मीपुर गांव का रहने वाला था और नरसिंगदी में काम करता था। चंचल अपने परिवार का मंझला बेटा था और एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। पिता की मौत के बाद वह अपनी बीमार माँ, विकलांग बड़े भाई और छोटे भाई की देखभाल करता था। घटना से जुड़े एक वीडियो में एक व्यक्ति को गैरेज के बाहर आग लगाते हुए देखा गया है, जो चंद पलों में पूरे गैरेज में फैल गई।

परिजन परिजन बोले- सुनियोजित तरीके से हत्या हुई परिजनों ने इस घटना को सुनियोजित हत्या बताते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी के साथ अधिकतम सजा की मांग की है। स्थानीय निवासियों और गैरेज मालिक ने चंचल को एक सीधा और ईमानदार युवक बताते हुए कहा कि वो निर्दोष था। पड़ोसियों ने भी कहा कि हत्या सुनियोजित थी और संभवतः धार्मिक घृणा से प्रेरित थी। स्थानीय हिंदू समुदाय के नेताओं ने हत्या की कड़ी निंदा की और दोषियों की शीघ्र पहचान और गिरफ्तारी की मांग की।