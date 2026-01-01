'लाफ्टर शेफ्स 3': अली गोनी की टीम 'कांटा' बनी विजेता, एल्विश की 'छुरी' को दी मात
क्या है खबर?
दर्शकों को महीनों तक हंसाने और चौंकाने के बाद 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' का फिनाले संपन्न हो गया। मनोरंजन और जायके से भरपूर इस सफर के आखिरी पड़ाव पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन शानदार कॉमिक टाइमिंग और लजीज खानपान के दम पर टीम कांटा ने एल्विश यादव और करण कुंद्रा की टीम छुरी को पछाड़कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। टीम कांटा में कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, अभिषेक कुमार, समर्थ जुरेल, अली गोनी और जन्नत जुबैर शामिल थे।
जीत
हंसी और स्वाद के महामुकाबले में टीम कांटा ने मारी बाजी
शो के जज शेफ हरपाल सिंह सोखी और होस्ट भारती सिंह के साथ फिनाले की रात सितारों से सजी रही। अपनी खट्टी-मीठी नोकझोंक और जबरदस्त बॉन्डिंग से दर्शकों का दिल जीतने वाली टीम कांटा ने न केवल फिनाले का टास्क जीता, बल्कि पूरे सीजन में अपनी परफॉर्मेंस से सबको प्रभावित किया। इस जीत के साथ ही 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' एक यादगार नोट पर खत्म हुआ है, जिसने फैंस को अगले सीजन का इंतजार करने पर मजबूर कर दिया है।
पिछला सीजन
पिछला सीजन जीती थी एल्विश की टीम
'लाफ्टर शेफ्स' का ये सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा। जहां सीजन 2 में एल्विश-करण की जोड़ी ने अपनी कुकिंग से सबका दिल जीतकर ट्रॉफी अपने नाम की थी, वहीं सीजन 3 के फिनाले में पासा पलट गया। इस बार अली और उनकी टीम 'कांटा' ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सीजन 2 के विजेताओं की टीम 'छुरी' को पछाड़कर खिताब पर कब्जा जमाया। ट्रॉफी के साथ टीम कांटा की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हैं, जिनमें उनकी खुशी साफ झलक रही है।
ट्विटर पोस्ट
'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' को मिली विजेता जोड़ी
And the WINNER of Laughter Chefs S3 Team Battle is….. TEAM KAANTA 🔥 👏👏👏— BBTak (@BiggBoss_Tak) January 25, 2026
Well deserved! 💯🎉 pic.twitter.com/BVkDd9H9z5