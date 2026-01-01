'लाफ्टर शेफ्स 3' को मिली अपनी विजेता जोड़ी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@alygoni)

'लाफ्टर शेफ्स 3': अली गोनी की टीम 'कांटा' बनी विजेता, एल्विश की 'छुरी' को दी मात

लेखन नेहा शर्मा 12:11 am Jan 26, 202612:11 am

क्या है खबर?

दर्शकों को महीनों तक हंसाने और चौंकाने के बाद 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3' का फिनाले संपन्न हो गया। मनोरंजन और जायके से भरपूर इस सफर के आखिरी पड़ाव पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला, लेकिन शानदार कॉमिक टाइमिंग और लजीज खानपान के दम पर टीम कांटा ने एल्विश यादव और करण कुंद्रा की टीम छुरी को पछाड़कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। टीम कांटा में कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, अभिषेक कुमार, समर्थ जुरेल, अली गोनी और जन्नत जुबैर शामिल थे।