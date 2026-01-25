सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा तीसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े

सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा तीसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेट टीम ने कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए 5 मैचों की सीरीज के तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (57*) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 23वां और कीवी टीम के खिलाफ तीसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 25 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत भारत ने 154 रन का लक्ष्य केवल 10 ओवर में हासिल कर लिया। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।
बल्लेबाजी
कैसी रही सूर्यकुमार की पारी और साझेदारी?
भारत को 154 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 53 रन तक 2 अहम झटके लग गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी पर आए सूर्यकुमार ने अभिषेक शर्मा (68*) के साथ पारी को आगे बढ़ाया और रन गति को कम नहीं होने दिया। उन्होंने अभिषेक के साथ तीसरे विकेट के लिए 40 गेंदों में नाबाद 102 रन की शतकीय साझेदारी निभाई। वह पारी में 26 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 57 रन बनाकर नाबाद रहे।
करियर
ऐसा है सूर्यकुमार का टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर
सूर्यकुमार ने साल 2021 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। वह अब तक 102 टी-20 मैच खेल चुके हैं, जिसकी 96 पारियों में 36.98 की औसत और 165.03 की स्ट्राइक रेट के साथ 2,959 रन अपने नाम कर चुके हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 117 रन का रहा है। वह 4 शतक के अलावा 23 अर्धशतक भी अपने नाम कर चुके हैं। वह अब तक 270 चौके और 163 छक्के लगा चुके हैं।