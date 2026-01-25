भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा लगातार दूसरा अर्धशतक

सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा तीसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक, जानिए आंकड़े

लेखन भारत शर्मा 10:20 pm Jan 25, 202610:20 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेट टीम ने कप्तान सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ खेले गए 5 मैचों की सीरीज के तीसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी (57*) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 23वां और कीवी टीम के खिलाफ तीसरा ही अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने 25 गेंदों में पूरा किया। उनकी पारी की बदौलत भारत ने 154 रन का लक्ष्य केवल 10 ओवर में हासिल कर लिया। आइए उनकी पारी और आंकड़े जानते हैं।