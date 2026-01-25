भारत बनाम न्यूजीलैंड: अभिषेक बने दूसरा सबसे तेज टी-20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय, जानिए आंकड़े

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के तीसरे टी-20 मैच में बेहतरीन अर्धशतकीय पारी (68*) खेली। यह उनके टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 8वां अर्धशतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 14 गेंदों में पूरा किया। उनकी इस तूफानी पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 154 रन के लक्ष्य को महज 10 ओवर में ही 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। आइए उनकी पारी और आंकड़ों पर नजर डालते हैं।

बल्लेबाजी कैसी रही अभिषेक की पारी और साझेदारी? भारत को 154 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली की गेंद पर संजू सैमसन (0) के रूप में बड़ा झटका लग गया था। इसके बाद अभिषेक ने ईशान किशन (28) के साथ दूसरे विकेट के लिए 19 गेंदों में 53 रन और कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ तीसरे विकेट के लिए 40 गेंदों में 102 रन की शतकीय साझेदारी निभाई। वह अपनी पारी में 20 गेंदों में 7 चौके और 5 छक्कों से 68 रन बनाकर नाबाद रहे।

उपलब्धि अभिषेक टी-20 अंतरराष्ट्रीय में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय इस अर्धशतकीय पारी के साथ ही अभिषेक टी-20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बन गए हैं। इस प्रारूप में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने टी-20 विश्व कप 2007 में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ केवल 12 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया था। टी-20 अंतरराष्ट्रीय में 25 या उससे कम गेंदों में अभिषेक का यह 9वां अर्धशतक रहा।

रिकॉर्ड अभिषेक ने जड़ा भारत में सबसे तेज अर्धशतक अभिषेक अब भारतीय सरजमीं पर सबसे तेज टी-20 अंतराष्ट्रीय अर्धशतक जड़ने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड हार्दिक पांड्या के नाम था, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था। इसी तरह यह न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया गया सबसे तेज अर्धशतक भी है। उन्होंने इस मामले में किशन को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने दूसरे टी-20 मुकाबले में 21 गेंद में अर्धशतक जड़कर यह रिकॉर्ड बनाया था।

जानकारी अभिषेक ने 8वीं बार छक्के से किया अपनी पारी का आगाज अभिषेक ने अपनी पारी की शुरुआत गुवाहाटी में छक्के के साथ की। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 8वीं बार यह कारनामा किया है। दुनिया का कोई अन्य खिलाड़ी इतनी बार छक्के के साथ पारी की शुरुआत नहीं कर पाया है।

रिकॉर्ड अभिषेक ने 9वीं बार जड़ा 25 से कम गेंदों में अर्धशतक अभिषेक ने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में 9वीं बार 25 या उससे कम गेंद में अर्धशतक पूरा किया है। इस मामले में टीम के कप्तान सूर्यकुमार भी संयुक्त रूप से उनके साथ पहले पायदान पर हैं। उन्होंने इसी मैच में 25 गेंदों में अर्धशतक जड़कर अभिषेक की बराबरी की है। इस मामले में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज फिल साल्ट, वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के बल्लेबाज एविन लुईस तीसरे पायदान पर हैं, जिन्होंने 7-7 बार यह कारनाम किया है।