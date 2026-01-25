SA20 2026, फाइनल: सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने प्रिटोरिया कैपिटल्स को हराया, लगाई खिताबी जीत की हैट्रिक

दक्षिण अफ्रीका में SA20 लीग के चौथे संस्करण का खिताबी मुकाबला रविवार (25 जनवरी) को प्रिटोरिया कैपिटल्स (PC) और सनराइजर्स ईस्टर्न केप (SEC) के बीच खेला गया। इसमें SEC ने PC को 6 विकेट से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया। न्‍यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड पर हुए मुकाबले में PC ने पहले बल्लेबाजी कर 158/7 का स्कोर खड़ा किया, जवाब में SEC ने 19.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। आइए मैच के रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं।

लेखा-जोखा इस तरह रहा फाइनल मुकाबला टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी PC को 1 रन के कुल स्कोर पर 2 अहम झटके लग गए थे। उसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस (101), ब्राइस पार्सन्स (30) शेरफेन रदरफोर्ड (17) की पारियों के दम पर 20 ओवर में 158/7 का स्कोर खड़ा किया। जवाब में SEC को भी 48 रन तक 4 झटके लग गए थे। उसके बाद मैथ्यू ब्रिट्जके (68*) और कप्तान ट्रिस्टन स्टब्स (63*) ने अर्धशतक जड़कर 19.2 ओवर 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

शतक ब्रेविस ने खेली शानदार शतकीय पारी PC के लिए ब्रेविस ने शानदार शतकीय पारी खेली। यह इस संस्करण में उनका पहला ही शतक रहा, जिसे उन्होंने केवल 53 गेंदों में पूरा किया। वह पारी में 56 गेंदों में 8 छक्के और 7 छक्कों की मदद से 101 रन बनाकर आउट हुए। वह इस संस्करण में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने 11 मैचों में 38 से अधिक की औसत से 370 रन बनाए हैं। इसमें 1 शतक और 2 शतक शामिल हैं।

प्रदर्शन कैसा रहा PC का फाइनल तक का सफर? केशव महाराज की कप्तानी में PC ने पूरे संस्करण में शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने ग्रुप चरण के 10 मैचों में से 5 में जीत दर्ज की और 4 में हार का सामना करना पड़ा। एक मुकाबला अनिर्णित रहा। इसके चलते टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रही। इसके बाद पहले क्वालीफायर में टीम ने इस्टर्न केप को 7 विकेट से हराते हुए सीधे ही फाइनल में जगह पक्की कर ली। वह लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंची है।

