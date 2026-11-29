होर्मुज में अमेरिकी ड्रोन ने नाव को बनाया निशाना, एक लापता और 2 बचाए गए
लेखन आबिद खान
एक अमेरिकी ड्रोन ने होर्मुज जलडमरूमध्य में एक मछली पकड़ने वाली नाव को कथित तौर पर निशाना बनाया है। इस घटना में 2 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है।
यह घटना सिरिक काउंटी के पास हुई और इसने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग में अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही जारी तनाव को और बढ़ा दिया है।
ईरान ने होर्मुज को फिर से खोलने के लिए शर्तें रखीं
ईरान और अमेरिका के बीच राजनयिक बातचीत काफी समय से रुकी हुई है। खासकर फरवरी 2026 में ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमलों के बाद जब युद्ध छिड गया, तब से यह बातचीत ठप है।
ईरान का कहना है कि वह जलडमरूमध्य को तब तक फिर से खोलने पर विचार नहीं करेगा, जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं। यह जलडमरूमध्य वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अडे हुए दिख रहे हैं।