ईरान और अमेरिका के बीच राजनयिक बातचीत काफी समय से रुकी हुई है। खासकर फरवरी 2026 में ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमलों के बाद जब युद्ध छिड गया, तब से यह बातचीत ठप है।

ईरान का कहना है कि वह जलडमरूमध्य को तब तक फिर से खोलने पर विचार नहीं करेगा, जब तक उसकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं। यह जलडमरूमध्य वैश्विक तेल शिपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अडे हुए दिख रहे हैं।