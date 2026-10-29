जर्मनी के चिड़ियाघर में बाड़े के अंदर खूंखार भेड़िए ने हमला किया, 8 साल की बच्ची गंभीर

यह हमला पार्क के आम खुलने के समय से पहले हुआ। माना जा रहा है कि यह किसी विशेष दौरे के दौरान हुआ होगा। इस घटना के बाद जोहानिसमुएले पार्क को अब 2 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है।

जोहानिसमुएले पार्क अपनी खासियत के लिए जाना जाता है, जहां पर्यटक भेड़िए, भालू और लिंक्स जैसे जंगली जानवरों को काफी करीब से देख पाते हैं।

यूरोप में जानवरों के हमलों की हालिया घटनाओं के बाद यह एक और मामला सामने आया है। इसी महीने नीदरलैंड्स में एक तेंदुए और यूके में एक बाघ के हमलों में लोगों की जान चली गई थी।