ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने सामूहिक कब्रों के लिए ट्रेनिंग फिर से शुरू की
ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच, अमेरिकी सेना ने कोरियाई युद्ध के बाद पहली बार बड़े पैमाने पर सामूहिक दफन का प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया है।
इस साल पतझड़ में, फोर्ट ब्रैग में सैनिकों ने भारी उपकरणों की मदद से अस्थायी दफन स्थल बनाने का अभ्यास किया। ऐसा उन्होंने किसी बड़े संघर्ष की स्थिति में बड़ी संख्या में हताहतों की संभावना के लिए खुद को तैयार करने के लिए किया।
चैपलेन निभा रहे अवशेषों की पहचान और संरक्षण में अहम भूमिका
हाल के युद्धों के उलट, जहां सैनिकों के शवों को तुरंत उनके घर भेजा जाता था, इस बार प्रशिक्षण का मुख्य ध्यान शहीद हुए सैनिकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने और उनकी पहचान करने पर है, ताकि उन्हें भविष्य में उनके परिवारों तक पहुंचाया जा सके।
20 साल से भी ज्यादा समय के बाद, सेना के चैपलेन भी इस काम में फिर से शामिल हो रहे हैं। वे सम्मानजनक तरीके से अस्थायी दफन में मदद कर रहे हैं और यह भी दर्शा रहे हैं कि सेना इन नए खतरों को कितनी गंभीरता से ले रही है।