ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने सामूहिक कब्रों के लिए ट्रेनिंग फिर से शुरू की

हाल के युद्धों के उलट, जहां सैनिकों के शवों को तुरंत उनके घर भेजा जाता था, इस बार प्रशिक्षण का मुख्य ध्यान शहीद हुए सैनिकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने और उनकी पहचान करने पर है, ताकि उन्हें भविष्य में उनके परिवारों तक पहुंचाया जा सके।

20 साल से भी ज्यादा समय के बाद, सेना के चैपलेन भी इस काम में फिर से शामिल हो रहे हैं। वे सम्मानजनक तरीके से अस्थायी दफन में मदद कर रहे हैं और यह भी दर्शा रहे हैं कि सेना इन नए खतरों को कितनी गंभीरता से ले रही है।