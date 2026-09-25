मध्य-पूर्व और यूक्रेन संकट की वजह से ईंधन की कीमतें बेकाबू, यूरोप ने उठाए बड़े कदम

यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य देश इस संकट से निपटने के लिए अपनी-अपनी रणनीति अपना रहे हैं। जैसे, जर्मनी ने फिर से ईंधन पर टैक्स में कटौती की है और वह कीमतों की एक ऊपरी सीमा (प्राइस कैप) तय करने पर भी विचार कर रहा है। फ्रांस ने लोगों को ईंधन की ऊंची कीमतों से राहत देने के लिए 45 करोड़ यूरो का राहत पैकेज जारी किया है।

इटली ने कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को बंद करने की अपनी तय योजना को टाल दिया है। साथ ही, तेल और प्राकृतिक गैस के प्रोजेक्ट्स के लिए कागजी कार्यवाही (पेपरवर्क) में भी कमी की है।

पूरे यूरोपीय संघ ने सदस्य देशों को खेती और परिवहन जैसे जरूरी सेक्टरों को ज़्यादा मदद देने की अनुमति दी है। इसके अलावा, यूरोपीय संघ अमेरिका के साथ अपने संबंधों पर भी पैनी नजर बनाए हुए है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका से होने वाले डीजल के निर्यात में कोई भी बदलाव यूरोप की ऊर्जा आपूर्ति के लिए और भी बड़ी चुनौती बन सकता है।