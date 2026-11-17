विश्वविद्यालयों का कहना है कि इन भारी शुल्कों की वजह से उनके लिए अंतरराष्ट्रीय स्नातकों को अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमेरिका में नौकरी दिलाना मुश्किल हो जाएगा।

खासकर छोटे कॉलेजों को इससे सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अमेरिका में अवसरों की कमी आ सकती है।

यह स्थिति खासकर उन भारतीय छात्रों के लिए चिंताजनक है जिनके लिए OPT बहुत अहम है। खासकर STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स) स्नातक जो OPT के जरिए 3 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस ले सकते हैं, उन्हें इसका बड़ा नुकसान होगा।

फिलहाल इस प्रस्ताव की समीक्षा चल रही है, इसलिए OPT से जुड़े मौजूदा नियम ही लागू रहेंगे और इनमें कोई बदलाव नहीं होगा।