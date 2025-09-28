अमेरिका में गोलीबारी की घटना में 3 लोगों की मौत हुई है

अमेरिका: कैरोलिना में नाव सवार हमलावरों ने भीड़ पर की गोलीबारी, 3 लोगों की मौत

लेखन भारत शर्मा 11:11 am Sep 28, 202511:11 am

क्या है खबर?

अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में एक तटीय बार में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर नाव पर सवार थे और उन्होंने एक बार में घुसकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में 8 लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि, हताहतों का आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।