अमेरिका: कैरोलिना में नाव सवार हमलावरों ने भीड़ पर की गोलीबारी, 3 लोगों की मौत
क्या है खबर?
अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में एक तटीय बार में हुई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर नाव पर सवार थे और उन्होंने एक बार में घुसकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में 8 लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि, हताहतों का आंकड़ा अभी और बढ़ने की आशंका है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है।
घटना
कैसे हुई यह चौंकाने वाली घटना?
जन सूचना अधिकारी चिएन केचम ने बताया कि हमलावर नाव में सवार होकर आए और साउथपोर्ट में स्थित अमेरिकन फिश कंपनी के बार में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। उन्होंने बताया कि वारदात के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है।
गोलीबारी
अमेरिका में इस साल हुई सामूहिक गोलीबारी की 320 घटनाएं
गन वायलेंस आर्काइव के अनुसार, इस साल अब तक अमेरिका में कम से कम 320 सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं, जिनमें कम से कम 4 लोगों को गोली लगी है, जिनमें हमलावर शामिल नहीं है। इधर, पुलिस ने लोगों से आग्रह किया कि वे जांच के दौरान उस क्षेत्र में न जाएं तथा अपने घरों में ही रहें। बता दें कि साउथपोर्ट केप फियर नदी के मुहाने के पास विलमिंगटन से लगभग 48 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।