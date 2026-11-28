पेरू में भारतीय और पेरूवासी पर घात लगाकर हमला, लूटा सोना
पेरू के सांता रोजा हिल के पास शुक्रवार को मास्क पहने हथियारबंद बदमाशों ने एक भारतीय व्यक्ति और एक पेरूवासी महिला की कार पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें दोनों घायल हो गए। जब वे हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे, हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर 30 से ज्यादा गोलियां चलाईं। हालांकि, बताया गया है कि दोनों पीड़ित अब खतरे से बाहर हैं। घायल ड्राइवर को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।
पुलिस ने हमले को माना सुनियोजित लूटपाट
पुलिस का कहना है कि यह हमला एक सुनियोजित लूटपाट थी। हमलावरों ने कई गाड़ियों से SUV को रोका और उसे टक्कर मारी। लुटेरे बैग और सूटकेस लेकर भाग गए, जिनमें कथित तौर पर सोने के गहने भरे थे। अधिकारियों का मानना है कि पीड़ितों पर घात लगाकर हमला करने से पहले उनकी निगरानी की जा रही थी। जांचकर्ता अब CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं और छोड़े गए फोन की भी जांच कर रहे हैं, ताकि दोषियों तक पहुंचा जा सके। इस घटना ने पेरू के राजमार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं बढ़ा दी हैं।