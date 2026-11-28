पुलिस का कहना है कि यह हमला एक सुनियोजित लूटपाट थी। हमलावरों ने कई गाड़ियों से SUV को रोका और उसे टक्कर मारी। लुटेरे बैग और सूटकेस लेकर भाग गए, जिनमें कथित तौर पर सोने के गहने भरे थे। अधिकारियों का मानना है कि पीड़ितों पर घात लगाकर हमला करने से पहले उनकी निगरानी की जा रही थी। जांचकर्ता अब CCTV फुटेज खंगाल रहे हैं और छोड़े गए फोन की भी जांच कर रहे हैं, ताकि दोषियों तक पहुंचा जा सके। इस घटना ने पेरू के राजमार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं बढ़ा दी हैं।