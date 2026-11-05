इजरायल में नेतन्याहू को हटाने के लिए अरब पार्टियां बाहर से समर्थन देने को तैयार
इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए अरब पार्टियां यहूदी पार्टियों को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं।
अरब पार्टी 'जॉइंट लिस्ट' के वरिष्ठ नेता अहमद तिबी ने कहा कि उनका प्रस्ताव है कि वे नेतन्याहू विरोधी गठबंधन को बिना आधिकारिक तौर पर उसमें शामिल हुए समर्थन देंगे।
उन्होंने कहा कि इससे वे अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखते हुए भी सरकार की दिशा को प्रभावित कर पाएंगे।
अरब पार्टियों की सीटें नेसेट का रुख बदल सकती हैं
अरब पार्टियों में शामिल जॉइंट लिस्ट की 11 और रा'आम पार्टी की 8 सीटें आई हैं। ऐसे में अगर ये दल समर्थन देते हैं तो विपक्ष के पास इतनी संख्या हो जाएगी कि वे नेसेट में आखिरकार नेतन्याहू के गुट को मात दे सकें।
हालांकि, यह रास्ता इतना सीधा नहीं है। अरब नेता किसी भी ऐसी सरकार का साथ देने में सतर्कता बरत रहे हैं जो वेस्ट बैंक में नई बस्तियों के निर्माण को न रोके।
वहीं, कुछ यहूदी पार्टियां ऐसे समूहों के साथ मिलकर काम करने को लेकर चिंतित हैं जो इजरायल के यहूदी राज्य होने की पहचान पर सवाल उठाते हैं।