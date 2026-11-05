इजरायल में नेतन्याहू को हटाने के लिए अरब पार्टियां बाहर से समर्थन देने को तैयार

अरब पार्टियों में शामिल जॉइंट लिस्ट की 11 और रा'आम पार्टी की 8 सीटें आई हैं। ऐसे में अगर ये दल समर्थन देते हैं तो विपक्ष के पास इतनी संख्या हो जाएगी कि वे नेसेट में आखिरकार नेतन्याहू के गुट को मात दे सकें।

हालांकि, यह रास्ता इतना सीधा नहीं है। अरब नेता किसी भी ऐसी सरकार का साथ देने में सतर्कता बरत रहे हैं जो वेस्ट बैंक में नई बस्तियों के निर्माण को न रोके।

वहीं, कुछ यहूदी पार्टियां ऐसे समूहों के साथ मिलकर काम करने को लेकर चिंतित हैं जो इजरायल के यहूदी राज्य होने की पहचान पर सवाल उठाते हैं।