अमेरिकी दबाव में UAE, ईरान की उड़ानों पर लगी रोक
संयुक्त अरब अमीरात ने ईरानी एयरलाइंस की उड़ानों को रोक दिया है। यह फैसला ईरान के विमानन उद्योग को निशाना बनाने वाले अमेरिका के नए प्रतिबंधों के बाद लिया गया है।
यह रोक देर रात 12 बजे से लागू हो गई है, जिसके चलते तेहरान-दुबई जैसे कई रूटों पर उड़ानें अचानक रद्द हो गईं। दरअसल, अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसके अंतरराष्ट्रीय हवाई संपर्क काटना चाहता है, और यह कदम उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है।
ईरान की चेतावनी और क्षेत्रीय उड़ानों पर असर
इस फैसले से ईरानी एयरलाइंस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पहले से ही उन्होंने बगदाद और मस्कट जैसे शहरों के लिए अपनी उड़ानें बंद कर दी थीं। हालांकि, चीन जैसे कुछ रूट्स पर उड़ानों का संचालन अभी भी जारी है।
इसी बीच, ईरान ने अपने पड़ोसी देशों को सख्त चेतावनी दी है। उसने कहा है कि वे इन अमेरिकी प्रतिबंधों को लागू करने में अमेरिका की मदद न करें, और ऐसा करने पर गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।
कुल मिलाकर, ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए अब हवाई सफर की प्लानिंग करना काफी पेचीदा हो गया है।