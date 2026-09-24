अमेरिकी दबाव में UAE, ईरान की उड़ानों पर लगी रोक

इस फैसले से ईरानी एयरलाइंस की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पहले से ही उन्होंने बगदाद और मस्कट जैसे शहरों के लिए अपनी उड़ानें बंद कर दी थीं। हालांकि, चीन जैसे कुछ रूट्स पर उड़ानों का संचालन अभी भी जारी है।

इसी बीच, ईरान ने अपने पड़ोसी देशों को सख्त चेतावनी दी है। उसने कहा है कि वे इन अमेरिकी प्रतिबंधों को लागू करने में अमेरिका की मदद न करें, और ऐसा करने पर गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं।

कुल मिलाकर, ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए अब हवाई सफर की प्लानिंग करना काफी पेचीदा हो गया है।