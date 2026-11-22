अमेरिका: ICE अधिकारियों ने हवाई अड्डे से 2 लोगों को पकड़ा, मची अफरा-तफरी
वॉशिंगटन के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) को खत्म करने की मांग की है। उनकी यह मांग सिएटल-टैकोमा एयरपोर्ट पर हुई एक घटना के बाद आई, जहां अलास्का एयरलाइंस के जेटवे पर ही 2 लोगों को इमिग्रेशन अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था।
इनमें से एक व्यक्ति को वीजा अवधि से ज्यादा रुकने के आरोप में पकड़ा गया, जबकि दूसरे पर ICE अधिकारियों पर गरम कॉफी फेंकने का आरोप है। फर्ग्यूसन ने इस एजेंसी की कार्रवाई को "भयानक" बताया और सभी एयरलाइंस से कहा कि उन्हें ICE को अपने एयरपोर्ट से बाहर निकालने के लिए अपनी बात रखनी चाहिए।
अलास्का एयरलाइंस ने कहा- पहले से सूचना नहीं दी गई
अलास्का एयरलाइंस ने जल्द ही प्रभावित यात्रियों की बुकिंग बदल दी। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें इन गिरफ्तारियों के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी।
राज्य श्रम परिषद की प्रमुख अप्रैल सिम्स ने इस समय की कार्रवाई को "स्मैश-एंड-ग्रैब" कहा। उन्होंने कहा कि इससे हवाई यात्रा के इस संवेदनशील समय में डर और अफरा-तफरी फैल गई है। इस पूरी घटना ने राज्य नेताओं और संघीय इमिग्रेशन अधिकारियों के बीच बढ़ते तनाव को उजागर किया है।