वॉशिंगटन के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) को खत्म करने की मांग की है। उनकी यह मांग सिएटल-टैकोमा एयरपोर्ट पर हुई एक घटना के बाद आई, जहां अलास्का एयरलाइंस के जेटवे पर ही 2 लोगों को इमिग्रेशन अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था।

इनमें से एक व्यक्ति को वीजा अवधि से ज्यादा रुकने के आरोप में पकड़ा गया, जबकि दूसरे पर ICE अधिकारियों पर गरम कॉफी फेंकने का आरोप है। फर्ग्यूसन ने इस एजेंसी की कार्रवाई को "भयानक" बताया और सभी एयरलाइंस से कहा कि उन्हें ICE को अपने एयरपोर्ट से बाहर निकालने के लिए अपनी बात रखनी चाहिए।