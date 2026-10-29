राष्ट्रपति ट्रंप ओहियो में गर्वनर पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार रामास्वामी के समर्थन में उतरे
अमेरिका में चल रहे मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओहियो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी के समर्थन में उतर गए हैं।
यह साथ तब आया जब डेमोक्रेट एमी एक्टन को निशाना बनाने वाले एक चुनावी विज्ञापन से काफी विवाद खड़ा हो गया था। एक रैली में ट्रंप ने एक्टन को झूठा करार दिया और कहा कि रामास्वामी के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है।
ये सब तब हुआ जब कुछ रिपब्लिकन नेताओं ने भी इस 4 मिलियन डॉलर (लगभग 33 करोड़ रुपये) के विज्ञापन की आलोचना की थी।
विज्ञापन में क्या है
इस विज्ञापन में एक्टन की मां दिखाई गई हैं, जो उनसे काफी समय से अलग रहती हैं।
कुछ रिपब्लिकन इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस विज्ञापन के विरोध से उन्हें दूसरे अहम चुनावों में नुकसान हो सकता है। इनमें जॉन हस्टेड और शेरॉड ब्राउन के बीच अमेरिकी सीनेट की महत्वपूर्ण दौड़ भी शामिल है।
वहीं, जॉन हस्टेड ने इस विज्ञापन से दूरी बनाते हुए कहा है, "मैंने कहा था कि मैं यह विज्ञापन नहीं चलाता, लेकिन अब हम उस बात से आगे बढ़ चुके हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "मैं शेरॉड ब्राउन के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं।" चूंकि चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, इसलिए रिपब्लिकन नेताओं को चिंता सता रही है कि यह विज्ञापन उनकी पार्टी के दूसरे चुनावों के नतीजों पर भी बुरा असर डाल सकता है।