राष्ट्रपति ट्रंप ओहियो में गर्वनर पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार रामास्वामी के समर्थन में उतरे

इस विज्ञापन में एक्टन की मां दिखाई गई हैं, जो उनसे काफी समय से अलग रहती हैं।

कुछ रिपब्लिकन इस बात को लेकर चिंतित हैं कि इस विज्ञापन के विरोध से उन्हें दूसरे अहम चुनावों में नुकसान हो सकता है। इनमें जॉन हस्टेड और शेरॉड ब्राउन के बीच अमेरिकी सीनेट की महत्वपूर्ण दौड़ भी शामिल है।

वहीं, जॉन हस्टेड ने इस विज्ञापन से दूरी बनाते हुए कहा है, "मैंने कहा था कि मैं यह विज्ञापन नहीं चलाता, लेकिन अब हम उस बात से आगे बढ़ चुके हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं शेरॉड ब्राउन के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं।" चूंकि चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, इसलिए रिपब्लिकन नेताओं को चिंता सता रही है कि यह विज्ञापन उनकी पार्टी के दूसरे चुनावों के नतीजों पर भी बुरा असर डाल सकता है।