ईरानी ड्रोन हमले के संभावित खतरे को देखते हुए RAF फेयरफोर्ड से हटाए गए अमेरिकी B-1 बमवर्षक विमान

इसी बीच, ब्रिटिश पुलिस भी RAF फेयरफोर्ड पर एक संदिग्ध हमले की साजिश की जांच में लगी है, जिसका कनेक्शन ईरान से हो सकता है।

प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने बताया कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों को लगता है कि ईरान की यह साजिश पिछले साल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ चलाए गए 'स्पाइडर वेब' ऑपरेशन पर आधारित थी।

मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ बमवर्षक इतनी तेजी से रवाना हुए कि उन्होंने हवा में ही ईंधन भरने की प्रक्रिया भी छोड़ दी।

यह दिखाता है कि इन खतरों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा था।