ईरानी ड्रोन हमले के संभावित खतरे को देखते हुए RAF फेयरफोर्ड से हटाए गए अमेरिकी B-1 बमवर्षक विमान
अमेरिका ने ब्रिटेन स्थित RAF फेयरफोर्ड RAF फेयरफोर्ड एयरबेस से अपने B-1 बमवर्षक विमान तुरंत वापस बुला लिए हैं।
यह कदम संभावित ईरानी ड्रोन हमले की खबरों के बाद किया गया है, जिसमें अमेरिकी विमानों और वहां तैनात सैनिकों को निशाना बनाने की आशंका थी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि यह कदम एहतियातन उठाया गया था। हालांकि, पेंटागन ने विमानों की वापसी की पुष्टि तो की, लेकिन इसकी कोई वजह नहीं बताई।
ये बॉम्बर विमान ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियानों में इस्तेमाल किए जा रहे थे।
RAF फेयरफोर्ड पर संदिग्ध साजिश की पुलिस जांच
इसी बीच, ब्रिटिश पुलिस भी RAF फेयरफोर्ड पर एक संदिग्ध हमले की साजिश की जांच में लगी है, जिसका कनेक्शन ईरान से हो सकता है।
प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने बताया कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों को लगता है कि ईरान की यह साजिश पिछले साल यूक्रेन ने रूस के खिलाफ चलाए गए 'स्पाइडर वेब' ऑपरेशन पर आधारित थी।
मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ बमवर्षक इतनी तेजी से रवाना हुए कि उन्होंने हवा में ही ईंधन भरने की प्रक्रिया भी छोड़ दी।
यह दिखाता है कि इन खतरों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा था।