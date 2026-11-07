डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का ऐलान, कहा- कहीं भी, कभी भी करेंगे जवाबी हमला

राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ और कार्रवाई के लिए तैयार है। हालांकि, वे खुद और संघर्ष से बचना चाहते हैं। उनके ये बयान रिपब्लिकन पार्टी के मध्यवर्ती चुनावों में मिली हार के ठीक बाद आए हैं। इस हार की एक वजह ईरान के साथ चल रहा तनाव और हाल ही में ईरानी हवाई सुरक्षा पर हुए अमेरिकी हमले माने जा रहे हैं।