डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का ऐलान, कहा- कहीं भी, कभी भी करेंगे जवाबी हमला
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ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी टिप्पणियों के बाद ईरान की सेना ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने कोई भी कदम उठाया, तो वे कहीं भी, कभी भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमियानिया ने कहा कि सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई के आदेश पर वे तत्काल कार्रवाई करेंगे।
ट्रंप ने कही अमेरिकी सेना के तैयार रहने की बात
राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में कहा कि अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ और कार्रवाई के लिए तैयार है। हालांकि, वे खुद और संघर्ष से बचना चाहते हैं। उनके ये बयान रिपब्लिकन पार्टी के मध्यवर्ती चुनावों में मिली हार के ठीक बाद आए हैं। इस हार की एक वजह ईरान के साथ चल रहा तनाव और हाल ही में ईरानी हवाई सुरक्षा पर हुए अमेरिकी हमले माने जा रहे हैं।