वियतनाम में झारखंड के 2 योग प्रशिक्षकों की सड़क हादसे में मौत
वियतनाम के डालट शहर में झारखंड के 2 युवा योग प्रशिक्षकों की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतकों की पहचान, 26 साल के राजा कुमार वर्मा और 23 साल के विनय यादव के रूप में हुई है।
उनकी मोटरसाइकिल गीली सड़क पर फिसल गई और एक कार से जा टकराई। हादसा 25 सितंबर को उस समय हुआ, जब वे अपनी योग कक्षाओं के बाद लौट रहे थे।
इस दुर्घटना में राजा कुमार वर्मा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि विनय यादव की 2 दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई। दोनों वियतनाम में योग कक्षाओं के लिए गए थे।
झारखंड सरकार ने 5-5 लाख रुपये की सहायता का ऐलान किया
झारखंड में इन दोनों प्रशिक्षकों के परिवार अपने बेटों के शवों को घर वापस लाने के भारी खर्च को लेकर बहुत परेशान हैं। वर्मा के परिवार को शव वापस लाने के लिए 20 लाख रुपये की जरूरत है और उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है।
इसी बीच, राज्य सरकार ने इन परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। सरकार ने अपनी प्रवासी श्रमिक सहायता योजना के तहत दोनों परिवारों को 5-5 लाख रुपये देने का वादा किया है।
श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने बताया कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में इन परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नियमों के मुताबिक उन्हें पूरी सहायता और मुआवजा दिया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि यह मदद उनके कुछ आर्थिक बोझ को हल्का कर सकेगी।