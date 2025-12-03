अफगानिस्तान में बच्चे ने दी परिवार के हत्यारे को सजा, भरे स्टेडियम में गोलियों से भूना

अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में तालिबानी शासन के न्याय का एक अलग रूप देखने को मिला। यहां जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने हत्या का दोषी ठहराया था, उसे दर्शकों से भरे स्टेडियम में गोलियों से भून दिया गया। व्यक्ति को सजा एक 13 साल के बच्चे ने दी, जिसके परिवार के 13 सदस्यों को दोषी व्यक्ति ने मारा था। सजा को देखने के लिए स्टेडियम में 80,000 से अधिक लोग मौजूद थे। सोशल मीडिया पर भी इसका वीडियो है।

सजा क्या है मामला? तालिबान गवर्नर के प्रवक्ता मुस्तगफर गुरबाज ने बताया कि ताला खान का बेटा आरोपी मंगल को करीब 10 महीने पहले अली शिर और तेरेजियो जिलों में खोस्त निवासी अब्दुल रहमान और उनके परिवार के 13 सदस्यों की हत्या की थी, जिसमें 9 बच्चे शामिल थे। मंगल को पहले एक अदालत, फिर एक अपीलीय अदालत और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने के बाद अफगानिस्तान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने फांसी को मंजूरी दी थी।

माफी आरोपी के पास था माफी और सुलह का विकल्प सुप्रीम कोर्ट ने रहमान के परिवार को कथित तौर पर माफी और सुलह का विकल्प दिया गया था, जिससे मंगल की जान बच सकती थी, लेकिन परिवार ने आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग की। इसके बाद स्टेडियम में सार्वजनिक फांसी के दौरान रहमान के परिवार के जीवित बचे 13 वर्षीय बच्चे से जब पूछा गया कि क्या वह दोषी व्यक्ति को माफ करना चाहता है, तो उसने इनकार कर दिया। इसके बाद बच्चे को बंदूक थमा दी गई।

सजा तालिबान के कब्जे के बाद 11वीं न्यायिक हत्या अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा देते हुए कहा कि 2021 में तालिबान के सत्ता में वापसी के बाद यह तालिबान द्वारा की गई 11वीं न्यायिक हत्या है। इससे पहले 1990 के दशक के अंत में अपने पिछले शासन के दौरान, तालिबान नियमित रूप से सार्वजनिक रूप से फांसी, कोड़े मारने और पत्थर मारने की घटनाएं करते थे। अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत रिचर्ड बेनेट ने सार्वजनिक फांसी की निंदा की और इसे क्रूर बताया।

