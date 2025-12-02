पुतिन की चेतावनी, बोले- अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस तैयार है
क्या है खबर?
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को कहा कि रूस यूरोपियन ताकतों के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप मॉस्को के साथ सीधी लड़ाई चाहता है तो वह लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने यूरोपियन नेताओं पर शांतिपूर्ण तरीका छोड़ने और यूक्रेन में लगातार दुश्मनी का समर्थन करने का आरोप लगाया। मॉस्को में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूरोपियन नेताओं का कोई शांतिपूर्ण एजेंडा नहीं है और वे युद्ध के पक्ष में हैं।
बयान
हम यूरोप के साथ युद्ध करने की योजना नहीं बना रहे- पुतिन
पुतिन ने कहा, "हम यूरोप के साथ युद्ध करने की योजना नहीं बना रहे हैं, मैंने यह सैंकड़ों बार कहा है, लेकिन अगर यूरोप अचानक हमसे लड़ना चाहता है और शुरू करता है, तो हम अभी तैयार हैं। इसमें कोई शक नहीं है।" उन्होंने कहा, "अगर यूरोप अचानक हमारे साथ युद्ध शुरू करना चाहता है और करता है, तो बहुत जल्दी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं होगा।"
रिपोर्ट
यूरोप की सरकारें डाल रही रुकावट- पुतिन
पुतिन ने दावा किया कि यूरोप की सरकारें यूक्रेन युद्ध को लेकर ऐसी मांगें कर रही हैं जिन्हें रूस मान नहीं सकता। उन्होंने उन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत से समझौता करने की कोशिशों में रुकावट डालने का भी आरोप लगाया। पुतिन का यह बयान तब आया है, जब अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए बड़ी बातचीत के लिए मॉस्को में हैं।