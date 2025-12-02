पुतिन की चेतावनी, बोले- अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस तैयार है

अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस तैयार है- पुतिन

लेखन Manoj Panchal 10:06 pm Dec 02, 202510:06 pm

क्या है खबर?

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को कहा कि रूस यूरोपियन ताकतों के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप मॉस्को के साथ सीधी लड़ाई चाहता है तो वह लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने यूरोपियन नेताओं पर शांतिपूर्ण तरीका छोड़ने और यूक्रेन में लगातार दुश्मनी का समर्थन करने का आरोप लगाया। मॉस्को में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूरोपियन नेताओं का कोई शांतिपूर्ण एजेंडा नहीं है और वे युद्ध के पक्ष में हैं।