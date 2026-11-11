जासूसी कांड में एनवीडिया CEO का चौंकाने वाला कबूलनामा, हांगकांग पासपोर्ट से ताइवान में प्रवेश

ताइवान के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि एलिस हुआंग नाम की चीनी महिला, जिस पर चीन के लिए जासूसी करने का आरोप है, उसने हांगकांग के पासपोर्ट का इस्तेमाल कर देश में प्रवेश किया था। उन पर आरोप है कि एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सन हुआंग के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए उन्होंने कंपनी की जासूसी की। इस मामले में उनकी जांच चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें एलिस के देश में आने-जाने के रिकॉर्ड की पूरी जानकारी थी। उनकी समझ के मुताबिक, चूंकि वह फिलहाल विदेश में हैं, इसलिए उनका एंट्री परमिट रद्द कर दिया गया है।