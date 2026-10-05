सिंगापुर में AI मगरमच्छ की तस्वीर से मचा हड़कंप, हो सकती है 10 साल जेल की सजा

सिंगापुर में आरोपी लिन पर 2 आरोप लगाए गए हैं, जिसमें झूठ फैलाना और न्याय के मार्ग में बाधा बनने का आरोप है।

झूठा संदेश फैलाने के अपराध में अधिकतम 3 साल की कैद, 10,000 सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। न्याय में बाधा डालने के अपराध में अधिकतम 7 साल की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।



वह बिना किसी वकील के अपना अपराध स्वीकार करने की योजना के साथ कोर्ट में पेश हुए हैं। अधिकारी सभी को यह भी याद दिला रहे हैं कि ऐसी फर्जी खबरें या एडिट की गई तस्वीरें शेयर न करें, जिनसे बेवजह घबराहट फैल सकती है।



