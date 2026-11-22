इन हमलों में एक किशोर समेत 2 लोग घायल हुए हैं। यह हमला ऐसे कई हमलों में से एक है। पिछले हफ्ते रूस ने हजारों ड्रोन, बम और उत्तर कोरियाई मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के 20 क्षेत्रों को निशाना बनाया है।

कीव का कहना है कि रूस, प्योंगयांग को इन मिसाइलों को आधुनिक बनाने में मदद कर रहा है ताकि उनकी सटीकता बढ़ाई जा सके।