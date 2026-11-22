रूस ने कीव में इमारत पर ड्रोन से हमला किया, 14 लोग मलबे में दबे
लेखन आबिद खान
रविवार तड़के यूक्रेन के कीव क्षेत्र में एक रूसी ड्रोन ने एक आवासीय इमारत को निशाना बनाया। इस हमले से इमारत का एक हिस्सा गिर गया और 14 लोग लापता हो गए।
राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने बताया कि आपातकालीन बचाव दल ने 9 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है और आग पर भी काबू पा लिया गया है, लेकिन बचाव कार्य अभी जारी है।
यूक्रेन के 20 क्षेत्रों में रूस के हमले
इन हमलों में एक किशोर समेत 2 लोग घायल हुए हैं। यह हमला ऐसे कई हमलों में से एक है। पिछले हफ्ते रूस ने हजारों ड्रोन, बम और उत्तर कोरियाई मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के 20 क्षेत्रों को निशाना बनाया है।
कीव का कहना है कि रूस, प्योंगयांग को इन मिसाइलों को आधुनिक बनाने में मदद कर रहा है ताकि उनकी सटीकता बढ़ाई जा सके।